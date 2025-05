‘Até que a morte nos separe’: noiva chega em carro de funerária e ‘assusta’ convidados em SC Uma noiva chegou ao próprio casamento em carro de funerária, em Pinhalzinho, no Oeste do estado; o casal explicou os motivos e o significado... ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h56 ) twitter

Nada de entrada tradicional. Com uma decisão ousada e carregada de simbolismo, a noiva Daniela Signor Scariot surpreendeu a todos ao chegar para seu casamento dentro de um carro de funerária, em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Radiante, Daniela desceu do veículo que tem um significado muito especial para ela e para o noivo, Apollo Scariot. O casal oficializou a união no sábado (17).

