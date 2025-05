Atenção, estudante: prazo para solicitar isenção no Enem 2025 termina nesta sexta Candidatos que faltaram os dois dias de prova do Enem 2024 devem justificar ausência para pedir a isenção da taxa de inscrição ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 23h00 ) twitter

O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), que terminaria em 25 de março, foi prorrogado até sexta-feira (2). Para solicitar a gratuidade, os candidatos devem acessar a Página do Participante no site do Inep, com login único do Gov.br. Quem não compareceu aos dois dias do exame em 2024 deve justificar a ausência até sexta-feira para garantir a isenção da taxa.

