Atenção, motoristas! Obras no acesso à Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, começam hoje Obras na Avenida Ivo Silveira começam hoje para implantar nova rótula e melhorar o trânsito no acesso à Ponte Hercílio Luz ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 23h00 ) twitter

O trânsito na Ponte Hercílio Luz terá modificações com o início das obras no Continente nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. Uma nova rótula será implantada na Avenida Governador Ivo Silveira, com o intuito de melhorar o fluxo de veículos no acesso à Ponte Hercílio Luz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

