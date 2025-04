Atenção, motoristas! Obras restringem acesso a Imbituba pela BR-101 Trabalhos devem acontecer durante dois dias, informou a CCR ViaCosteira, responsável pela administração do trecho Sul da rodovia federal... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de sexta-feira (4), iniciam as obras de adequação da alça de acesso ao município de Imbituba, no Sul de Santa Catarina, pela BR-101. Por isso, será necessário restringir o tráfego no local até sábado (5), informou a CCR ViaCosteira, empresa reponsável pela administração do trecho.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as alterações no tráfego e como isso pode afetar sua viagem!

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis começa a ganhar outra cara com retrofit em prédios históricos; veja locais

Em média, nove postes são atingidos por acidentes todos os dias em SC; veja ranking de cidades

A reinvenção da indústria carbonífera: SC se destaca em pesquisas que utilizam cinzas de carvão