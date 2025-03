Atentados na Grande Florianópolis: facção queria ‘matar todo mundo’ em chacina Áudios revelam que ataques foram reação a cerco policial que frustrou invasão no Papaquara; operação Tolerância Zero prendeu dez suspeitos... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h26 ) twitter

A Polícia Civil revelou nesta quinta-feira (20) que os atentados na Grande Florianópolis, ocorridos no dia 19 de outubro de 2024, foram desencadeados por um cerco da polícia contra faccionados que tentavam invadir a comunidade do Papaquara, no Norte da Ilha. Conforme a investigação, o cerco impediu uma “chacina” na comunidade.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

