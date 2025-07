‘Aterrorizante’: pacientes são deformadas após procedimento com suposta biomédica em São José Ao menos 30 mulheres relatam deformações no corpo e rosto após procedimentos com suposta biomédica em São José; Polícia Civil apura... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil apura a conduta de Suelem Damasceno da Silva, profissional que se apresenta como biomédica em São José, na Grande Florianópolis. Dezenas de clientes relatam abalos psicológicos e deformações no corpo após procedimentos estéticos na clínica da denunciada. Ao menos 33 vítimas teriam sido deformadas.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após morte de influenciador, Conselho Federal de Medicina proíbe anestesia para tatuagens

Marcos e Belutti e Dazaranha fazem show gratuito no Sul de SC em outubro

‘Minha vida acabou junto’: Família pede justiça após tragédia na BR-470 em SC