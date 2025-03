Athletic Bilbao x Roma: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Liga Europa A Roma venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gol no fim da partida, e conseguiu uma importante vantagem para o duelo da volta, na Espanha... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h25 ) twitter

Athletic Bilbao e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 14h45 (horário de Brasília), no estádio San Mamés, na Espanha, em busca de uma vaga nas quartas de final da Liga Europa. Após a Roma vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Athletic Bilbao precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar sem a necessidade de prorrogação ou pênaltis.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as escalações e detalhes do confronto!

