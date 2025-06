Atica: nova associação no Sul de SC atende crianças com síndromes raras e paralisia cerebral Associação criada por cinco mães na cidade de Criciúma, busca melhorar a qualidade de vida e de tratamento para crianças atípicas ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h36 ) twitter

O município de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, agora conta com uma associação exclusiva para o tratamento de crianças atípicas. Fundada por cinco mães dedicadas a melhorar a qualidade de vida desses meninos e meninas, o lançamento da instituição ocorreu nesta quarta-feira (18), no salão da Prefeitura Municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

