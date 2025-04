Atleta de Blumenau representa o Brasil no Mundial de Atletismo Escolar Nascida no Haiti, Masiel mora em Blumenau desde 2020 e é estudante do 9° ano da rede pública pública municipal

