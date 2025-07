Atleta de Florianópolis vai representar o Brasil no mundial de Remo na Lituânia Arthur Cardoso, de 18 anos tem se destacado no Remo em Florianópolis e agora terá oportunidade de representar o Brasil na competição... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h37 ) twitter

O atleta do Clube Náutico Martinelli, Arthur Cardoso vem se destacando no esporte tanto em Santa Catarina quanto nacionalmente. Aos 18 anos, Arthur vai representar o Brasil no mundial de Remo que acontece entre os dias 6 e 10 de agosto na cidade de Trakai, na Lituânia e pretende manter os bons resultados na competição que engloba atletas de todas as partes do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante jornada!

