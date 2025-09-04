Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Atleta de São José garante vaga no Mundial de Atletismo com destaque no lançamento de dardo

Atleta Daniella Mieko garantiu vaga através do ranking mundial da categoria; Campeonato será disputado no Japão

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A atleta de São José Daniella Mieko, representante da União Catarinense de Atletismo (UCA), conquistou a classificação para o Mundial de Atletismo após se destacar na prova de lançamento de dardo. Com a vaga, a Catarinense irá representar o país no evento que reúne atletas do mundo inteiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.