Atleta de São José garante vaga no Mundial de Atletismo com destaque no lançamento de dardo Atleta Daniella Mieko garantiu vaga através do ranking mundial da categoria; Campeonato será disputado no Japão ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 06h37 ) twitter

A atleta de São José Daniella Mieko, representante da União Catarinense de Atletismo (UCA), conquistou a classificação para o Mundial de Atletismo após se destacar na prova de lançamento de dardo. Com a vaga, a Catarinense irá representar o país no evento que reúne atletas do mundo inteiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

