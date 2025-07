Atleta de SC conquista 3° lugar no Mundial de Muay Thai na Itália Felipe Souto, de Tubarão, representou o Brasil entre os dias 25 e 29 de junho, em Verona ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 01h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 01h35 ) twitter

Do Sul de Santa Catarina para o mundo! O atleta de Tubarão, Felipe Souto, representou com determinação o Brasil, e o município, no Campeonato Mundial de Muaythai, em Verona, na Itália, entre os dias 25 e 29 de junho. Ele conquistou o 3º lugar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a trajetória do atleta e sua performance no mundial!

