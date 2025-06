Atlético After apresenta nova diretoria com reformulação das cores e identidade do clube Sessão solene foi realizada na noite desta quarta-feira onde foram oficializados o novo escudo com as novas cores e também a nova diretoria... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 20/06/2025 - 05h15 ) twitter

Atual campeão da Copa Interligas, o Atlético After está de cara nova. Na noite desta quarta-feira, foi realizada uma sessão solene na sede do Atlético, na Trindade, onde foram aprovadas mudanças estatutárias que alteram o escudo, oficializam o nome Atlético After e anunciam também a nova diretoria da equipe multicampeã no futebol amador de Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Atlético After!

