Atlético After e Bela Vista empatam no jogo de ida da final da Copa InterLigas Atlético After e Bela Vista fizeram grande jogo no campo da Gruta, em Florianópolis, e empataram por 4 a 4 neste sábado (24) ND Mais|Do R7 25/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 25/05/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atlético After e Bela Vista empataram por 4 a 4 em grande duelo neste sábado (24) pelo jogo de ida da final da Copa InterLigas de futebol amador da Grande Florianópolis. O jogador foi marcado por muita chuva no campo da Gruta, no bairro da Trindade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6738, 24/05: confira os números sorteados

Resultado da Lotofácil n° 3400 de hoje, 24/05: confira os números

Avaí vence a Chapecoense em jogo com lambança de goleiro e dorme no G-4 da Série B