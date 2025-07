Atlético-GO x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e desfalques Atlético-GO e Chapecoense se enfrentam pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro neste domingo, a partir das 19h, em Goiânia ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 09h57 ) twitter

Atlético-GO e Chapecoense jogam neste domingo, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, pela 19ª rodada da Série B. Os dois times encerram o turno da competição em momentos opostos. A Chapecoense, sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, entrou no G-4 da Série B com 29 pontos e quer finalizar a primeira fase entre os quatro melhores. Já o Dragão faz campanha irregular e é o 14º com 22 pontos.

