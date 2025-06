Atropelamento mata homem de 40 anos na BR-282, em SC Um homem morreu atropelado na BR-282, em Pinhalzinho, na noite de segunda-feira (23); causas do acidente serão investigadas ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h16 ) twitter

Um homem de 40 anos morreu após ser atropelado na BR-282, em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (23), nas proximidades de uma fábrica de móveis do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do atropelamento.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

