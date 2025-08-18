Atropelamento mata pedestre na BR-101 em SC e causa 5 km de filas
Ocorrência foi registrada próximo ao pedágio, mobilizando PRF, concessionária e a Polícia Científica
Uma pessoa morreu atropelada por um carro na BR-101 em Porto Belo. O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo (17) e está sendo atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pela Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho Norte da rodovia federal em Santa Catarina.
