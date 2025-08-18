Atropelamentos seguidos deixam um morto e mulher ferida na BR-101 em SC
Motoristas fugiram sem prestar socorro após os acidentes, que aconteceram nesse domingo (17) em Içara
Dois atropelamentos em sequência deixaram um homem morto e uma mulher ferida na BR-101 em Santa Catarina. Os acidentes, atendidos pelo Corpo de Bombeiros, aconteceram nesse domingo (17) no KM 363, trecho de Içara, no Sul de Santa Catarina.
