Atuação do MPF obriga prefeitura de cidade de SC a demolir construções em área de preservação
As ações iniciais envolvem imóveis localizados nos bairros Fazenda da Armação, Camboa e Praia do Antenor
A Prefeitura de Governador Celso Ramos começou a ingressar com ações demolitórias contra construções irregulares situadas em áreas de preservação permanente (APP), após decisão judicial resultante de processo movido pelo Ministério Público Federal (MPF).
A Prefeitura de Governador Celso Ramos começou a ingressar com ações demolitórias contra construções irregulares situadas em áreas de preservação permanente (APP), após decisão judicial resultante de processo movido pelo Ministério Público Federal (MPF).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante ação de preservação ambiental!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: