Atuação do MPF obriga prefeitura de cidade de SC a demolir construções em área de preservação

As ações iniciais envolvem imóveis localizados nos bairros Fazenda da Armação, Camboa e Praia do Antenor

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Governador Celso Ramos começou a ingressar com ações demolitórias contra construções irregulares situadas em áreas de preservação permanente (APP), após decisão judicial resultante de processo movido pelo Ministério Público Federal (MPF).

