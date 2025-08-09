Atuação do MPF obriga prefeitura de cidade de SC a demolir construções em área de preservação As ações iniciais envolvem imóveis localizados nos bairros Fazenda da Armação, Camboa e Praia do Antenor ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 07h57 ) twitter

ND Mais

A Prefeitura de Governador Celso Ramos começou a ingressar com ações demolitórias contra construções irregulares situadas em áreas de preservação permanente (APP), após decisão judicial resultante de processo movido pelo Ministério Público Federal (MPF).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante ação de preservação ambiental!

