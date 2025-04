Atualização cadastral impacta valor do IPTU em Chapecó; entenda Valor do IPTU em Chapecó recebeu atualização após recadastramento imobiliário em locais em que a área construída apresentou diferença... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h05 ) twitter

O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, passou por um recadastramento imobiliário que resultou em mudanças no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025. Os carnês começaram a ser distribuídos de forma presencial e online na terça-feira, dia 1º de abril.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças e como elas podem afetar você!

