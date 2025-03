Audiência pública na Alesc vai debater crescimento da população de rua em SC Discussão vai reunir autoridades, especialistas no tema e representantes da sociedade civil; população de rua no estado quadruplicou... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma audiência pública na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) vai debater o crescimento da população de rua no estado. A discussão será feita na quarta-feira (12), às 10h30, no auditório Deputada Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este importante debate e suas implicações.

Leia Mais em ND Mais:

BG nos Bairros leva serviços e diversão à comunidade do Palmital em Chapecó

Exportações de carne de frango batem recorde em fevereiro de 2025

Suspensão da Voepass afeta voos em SC; veja como reaver valores ou reagendar viagens