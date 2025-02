ÁUDIO: Organizadora da Stammtisch do Bem planeja 3 grandes eventos para Joinville em 2025 Em entrevista ao programa Giro Total da NDFM, Pedro Oliveira compartilha os planos da B157 para 2025 e o impacto dos eventos na comunidade... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 20h06 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h06 ) twitter

A Associação dos Amigos do Barraco 157 (B157) planeja três grandes eventos para 2025, com o apoio do Grupo ND. O objetivo é fortalecer ainda mais a comunidade de Joinville.

Saiba mais sobre esses eventos e como eles impactarão a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

