Autista não verbal, Moisés tentou alertar por gestos as agressões em Florianópolis, diz vizinha

Poucos minutos antes de morrer no domingo (18), a criança morta em Florianópolis tentou pedir ajuda a uma vizinha após ser vítima de uma possível agressão. A mulher, que preferiu não se identificar, relatou que Moisés Falk da Silva, de apenas 4 anos, era autista não verbal e, por isso, não respondeu as perguntas feitas por ela.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

