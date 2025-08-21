Autista não verbal, Moisés tentou alertar por gestos as agressões em Florianópolis, diz vizinha
Moisés Falk da Silva, de quatro anos, foi sozinho até a casa de uma vizinha antes de ser levado ao hospital; criança morreu vítima...
Poucos minutos antes de morrer no domingo (18), a criança morta em Florianópolis tentou pedir ajuda a uma vizinha após ser vítima de uma possível agressão. A mulher, que preferiu não se identificar, relatou que Moisés Falk da Silva, de apenas 4 anos, era autista não verbal e, por isso, não respondeu as perguntas feitas por ela.
Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
