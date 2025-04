Autor de gol do acesso do Avaí fecha com time da Série B do Catarinense Meia Diego Jardel, que fez o gol do acesso do Avaí em 2016, fechou com o BEC para jogar a Série B do Catarinense ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h25 ) twitter

O Blumenau confirmou a contratação do meia Diego Jardel, 35 anos. O jogador, autor do gol do acesso do Avaí em 2016, retorna ao futebol de SC para jogar a Série B do Catarinense 2025.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a trajetória de Diego Jardel e sua nova fase no futebol catarinense!

