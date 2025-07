Autor do incêndio no Floripa Shopping golpeou vidro com martelo antes de atear fogo em lotérica A equipe de segurança do estabelecimento tentou intervir, mas não conseguiu impedir o homem de provocar o incêndio no Floripa Shopping... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h17 ) twitter

O autor do incêndio que atingiu uma casa lotérica no Floripa Shopping, na última quinta-feira (24), chegou golpear o vidro de segurança do caixa antes de espalhar gasolina pelo estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, o agressor, de 64 anos, entrou na lotérica com o combustível e um martelo, escondidos em sua mochila. Ao derramar a gasolina por toda a loja, o homem também encharcou o próprio corpo. Cinco pessoas, incluindo o autor do incêndio, ficaram feridas.

