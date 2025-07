Autor em coma: qual o estado das cinco vítimas do incêndio em shopping de Florianópolis Entre as vítimas do incêndio no Floripa Shopping, apenas o homem que provocou as chamas está em estado grave; ele foi levado pelo Samu... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O incêndio no Floripa Shopping deixou cinco pessoas feridas nesta quinta-feira (24). Quatro delas foram encaminhadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para unidades médicas e uma procurou atendimento por conta própria.

Para mais detalhes sobre o estado das vítimas e as circunstâncias do incêndio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Diego Gonçalves faz 2, Criciúma vence a terceira consecutiva e cola no G-4 da Série B

Dentista morto em cela em SC: laudo nega presença de álcool ou drogas, diz advogado

Copa SC 2025 começa com clássico Figueirense x Avaí e rodada no feriado da Independência