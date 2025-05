Autoridade Portuária de Santos anuncia R$ 689 milhões em investimentos no Porto de Itajaí Diretor-presidente Anderson Pomini apresentou cronograma de obras e investimentos no Porto de Itajaí em reunião na Fiesc ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 06h06 ) twitter

O diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini, anunciou R$ 689 milhões em investimentos no Porto de Itajaí em oito obras que serão entregues entre janeiro de 2026 e setembro de 2030. O dirigente participou virtualmente, na tarde desta quarta-feira (7), de reunião conjunta do conselho de Infraestrutura e da Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

