Autorização de cannabis medicinal era disfarce para esquema de tráfico em SC

Nesta quinta-feira (15), a Polícia Militar prendeu um homem no bairro Meia Praia, em Navegantes, suspeito de utilizar uma autorização de cannabis medicinal como disfarce para o tráfico de drogas. A operação foi motivada por uma denúncia anônima sobre comércio de entorpecentes em um imóvel no andar superior de uma empresa. O suspeito, que possuía autorização judicial para produzir óleo medicinal à base de cannabis, foi abordado próximo à BR-470.

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

