Autorizado, mas ilegal: CAC que violou regra para uso de arma tem condenação mantida em SC

Um CAC (colecionador, atirador e caçador) teve a condenação por porte ilegal de arma de fogo mantida pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O homem foi flagrado com pistola municiada e acessórios no carro, horas depois de sair do clube de tiro, fora da rota e do horário permitidos.

Saiba mais sobre os detalhes desse caso e as implicações legais no nosso parceiro ND Mais.

