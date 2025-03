Auxiliar administrativo e motorista: confira as vagas de emprego mais urgentes em Chapecó Os interessados nas vagas de emprego devem ficar atentos aos prazos e agendamentos para participar das seleções em Chapecó ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 10h12 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h12 ) twitter

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 1.251 vagas de emprego abertas nesta semana, distribuídas entre 310 empresas. As entrevistas ocorrerão a partir desta quarta-feira (5), sempre no período da tarde, às 13h30, no Balcão do Centro.

