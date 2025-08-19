Logo R7.com
Avaí coloca preço único nos ingressos até o final da Série B

Avaí define por preço fixo e popular para os jogos do clube na Ressacada até o fim da Série B

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O preço do ingresso para acompanhar o Avaí na Ressacada até o final da Série B está definido em R$ 20. O clube divulgou que terá valor fixo no restante da competição para que o estádio volte a se tornar um caldeirão, assim como foi diante do Cuiabá.

