Avaí confirma chegada do primeiro reforço na abertura da janela de transferências Avaí traz de volta o meia-atacante Guilherme Santos, jogador que fez parte do elenco azurra na temporada de 2023 ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Avaí confirmou a chegada do meia-atacante Guilherme Santos, 24 anos, até o fim da temporada. O jogador é o primeiro reforço nesta reabertura da janela de transferências e o primeiro de Roberto Braga, diretor executivo de futebol. O clube pode contratar até o dia 2 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Família quer que Justiça endureça acusação contra motorista que matou jovem atropelada em SC

Engavetamento na BR-101 com quatro veículos deixa dois feridos em Criciúma

Por que Blumenau vai suspender 63 viagens do transporte coletivo