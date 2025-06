Avaí confirma primeiro reforço para a sequência da Série B Avaí confirmou o empréstimo do lateral-esquerdo DG, que estava no Goiás e jogou o estadual pelo Barra ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h17 ) twitter

Tem reforço confirmado no Avaí para a sequência da Série B do Brasileiro. O clube anunciou a chegada do lateral-esquerdo DG, que estava no Goiás. A informação já havia sido publicada no portal ND Mais e o contrato de empréstimo de DG com o Leão vai até o dia 30 de novembro de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Avaí!

