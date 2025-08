Avaí e Cuiabá voltam a se encontrar na Série B com novos personagens e campanhas parecidas Depois do empate em 2 a 2 no primeiro turno da Série B, muita coisa mudou entre Avaí e Cuiabá, que chegam ao duelo deste domingo com... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Avaí e Cuiabá voltam a se enfrentar neste domingo (10), às 16h, no estádio da Ressacada, em duelo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No confronto do primeiro turno, lá no dia 10 de abril, as duas equipes empataram em 2 a 2 e agora se reencontram com o mesmo objetivo de buscar o acesso à primeira divisão em 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Nova passarela e prédio de 10 mil m² vão transformar paisagem de importante rua em Joinville

Longuine vai jogar? Meia do Figueirense aguarda chamado de Pintado

Conheça a curiosa rua de SC que conecta 3 cidades, 3 estados e 2 países