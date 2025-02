Avaí é notificado pelo Procon em função dos valores nos ingressos do clássico Diretoria do Avaí terá o prazo de 48h para responder o órgão de defesa do consumidor; partida está marcada para acontecer no próximo... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 22/01/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O procon de Florianópolis notificou o Avaí Futebol Clube em razão dos valores aplicados nos ingressos para a torcida visitante no clássico do próximo sábado, às 16h30, no estádio da Ressacada.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Patinetes elétricas e ciclomotores: o que diz projeto aprovado em Balneário Camboriú

Prefeitura erra em edital e prazo de leilão do carnaval de rua é adiado em Florianópolis

Golpes com Pix no Brasil: estudo estima R$ 11 bilhões em prejuízos até 2028