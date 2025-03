Avaí empata com a Chapecoense e conquista o Campeonato Catarinense 2025 O Avaí conquistou o título de campeão do Campeonato Catarinense 2025 ao empatar em 1 a 1 com a Chapecoense na Ressacada ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 00h04 (Atualizado em 23/03/2025 - 00h04 ) twitter

O Avaí é o campeão do Campeonato Catarinense 2025. O Leão empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, neste sábado (22), na Ressacada, e garantiu o 19º troféu do Estadual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!

