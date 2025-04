Avaí fecha patrocínio máster com ‘bet’ por um ano Avaí anunciou o acordo com uma empresa de apostas, a chamada 'bet', com validade de um ano ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h40 ) twitter

O Avaí tem de novo um patrocinador máster. O clube anunciou o acordo, válido por um ano, com a empresa 1pra1.bet.br. O logo da casa de apostas estará estampado na frente do uniforme do time.

