Avaí fica no empate diante do Operário e segue na briga pelo G-4 da Série B Em jogo muito disputado no Paraná as duas equipes não alteraram o placar; Avaí segue na caça pelo G-4 ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Avaí ficou no empate pelo placar de 0 a 0 diante do Operário na noite desta terça-feira no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela Série B. O confronto foi muito disputado entre as equipes, porém, ninguém conseguiu alterar o placar.

Para mais detalhes sobre o jogo e a situação do Avaí na tabela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Sempre alegre’ e avô de quatro netos: idoso morre em acidente na BR-280 em SC

Felca vira nome de frente parlamentar em SC de combate à adultização e a exploração infantil

Conta de luz fica mais cara em SC a partir de sexta-feira; confira qual o reajuste