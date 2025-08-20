Logo R7.com
Avaí fica no empate diante do Operário e segue na briga pelo G-4 da Série B

Em jogo muito disputado no Paraná as duas equipes não alteraram o placar; Avaí segue na caça pelo G-4

ND Mais|Do R7

O Avaí ficou no empate pelo placar de 0 a 0 diante do Operário na noite desta terça-feira no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela Série B. O confronto foi muito disputado entre as equipes, porém, ninguém conseguiu alterar o placar.

Para mais detalhes sobre o jogo e a situação do Avaí na tabela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

