Avaí fica no empate diante do Operário e segue na briga pelo G-4 da Série B
Em jogo muito disputado no Paraná as duas equipes não alteraram o placar; Avaí segue na caça pelo G-4
O Avaí ficou no empate pelo placar de 0 a 0 diante do Operário na noite desta terça-feira no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela Série B. O confronto foi muito disputado entre as equipes, porém, ninguém conseguiu alterar o placar.
O Avaí ficou no empate pelo placar de 0 a 0 diante do Operário na noite desta terça-feira no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela Série B. O confronto foi muito disputado entre as equipes, porém, ninguém conseguiu alterar o placar.
Para mais detalhes sobre o jogo e a situação do Avaí na tabela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre o jogo e a situação do Avaí na tabela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: