Avaí fica próximo de anunciar retorno de atacante e tem possível saída também no ataque Avaí de olho no mercado! Guilherme Santos, de 24 anos, tem retorno encaminhado com o Avaí e desembarca em Florianópolis; já atacante... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 08h17 )

O Avaí está próximo de anunciar o retorno do atacante Guilherme Santos, de 24 anos. O atleta estava no Botafogo-PB, onde disputou 25 jogos nesta temporada marcando seis gols. O jogador tem passagem recente no estádio da Ressacada quando defendeu as cores do Leão da Ilha em 2023, atuando em dez jogos e marcando um gol na Copa Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre essa movimentação no Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

