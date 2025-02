Avaí lança guia voltado à formação de jogadores das categorias de base do clube Iniciativa tem como principal desafio ser um norteador do trabalho, melhorando a formação dos atletas para entregá-los ao futebol profissional... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 20h26 ) twitter

Na noite desta quinta-feira (21), o Avaí promoveu um evento voltado às categorias de base do clube, com principal foco no lançamento do Guia Metodológico voltado à formação de atletas. O evento aconteceu no auditório do estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

