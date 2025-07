Avaí leva gol aos 41’ do segundo tempo e só empata com o Vila Nova na Ressacada Avaí chegou a sair na frente em belo gol de Marquinhos Gabriel, mas voltou a tropeçar em casa na Série B ND Mais|Do R7 20/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 20/07/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Avaí voltou a tropeçar em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Vila Nova na noite deste sábado (19). Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Leão da Ilha já no segundo tempo. Mas sofreu o empate em gol de Gustavo aos 41 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Avaí vai aos 25 pontos e perde a chance de entrar no G-4 da Segundona.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6778, 19/07: confira os números sorteados

Resultado da Lotofácil n° 3447 de hoje, 19/07: confira os números

Resultado da Mega-Sena 2890 de hoje, 19/07: confira os números sorteados