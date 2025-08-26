Avaí perde em casa para o lanterna Amazonas com golaço de falta nos acréscimos
Amazonas surpreende e vence o Avaí por 2 a 1 na Ressacada pela Série B do Brasileiro
A expectativa era de colar no G-4, mas terminou com derrota para o lanterna da Série B. O Avaí perdeu por 2 a 1 para o Amazonas na fria noite de segunda-feira (25), na Ressacada, e desperdiça pontos importantíssimos na briga pelo acesso.
A expectativa era de colar no G-4, mas terminou com derrota para o lanterna da Série B. O Avaí perdeu por 2 a 1 para o Amazonas na fria noite de segunda-feira (25), na Ressacada, e desperdiça pontos importantíssimos na briga pelo acesso.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse jogo emocionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse jogo emocionante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: