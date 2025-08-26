Avaí perde em casa para o lanterna Amazonas com golaço de falta nos acréscimos Amazonas surpreende e vence o Avaí por 2 a 1 na Ressacada pela Série B do Brasileiro ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h41 ) twitter

A expectativa era de colar no G-4, mas terminou com derrota para o lanterna da Série B. O Avaí perdeu por 2 a 1 para o Amazonas na fria noite de segunda-feira (25), na Ressacada, e desperdiça pontos importantíssimos na briga pelo acesso.

