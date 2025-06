Avaí perde para o Coritiba com falha do goleiro e faz gol com cria da base Goleiro Igor Bohn falhou no primeiro gol que resultou na vitória do Coritiba por 2 a 1 em cima do Avaí ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/06/2025 - 06h57 ) twitter

O Avaí sai do Couto Pereira com uma derrota por 2 a 1 para o Coritiba, neste sábado (31). O Leão teve boas chances, mas o goleiro Igor Bohn falhou no primeiro gol.

Para mais detalhes sobre a partida e os próximos desafios do Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

