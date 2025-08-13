Avaí promove corrida de rua como parte das comemorações de 102 anos do clube
Evento integra a programação de aniversário do Avaí e acontece no dia 24 de agosto, com a largada no estádio da Ressacada, em Florianópolis...
No dia 24 de agosto, um domingo, acontecerá a tradicional prova Avaí Run. A corrida é parte das comemorações dos 102 anos de fundação do clube e terá como ponto de partida o estádio da Ressacada, em Florianópolis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante corrida!
