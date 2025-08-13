Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Avaí promove corrida de rua como parte das comemorações de 102 anos do clube

Evento integra a programação de aniversário do Avaí e acontece no dia 24 de agosto, com a largada no estádio da Ressacada, em Florianópolis...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

No dia 24 de agosto, um domingo, acontecerá a tradicional prova Avaí Run. A corrida é parte das comemorações dos 102 anos de fundação do clube e terá como ponto de partida o estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante corrida!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.