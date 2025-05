Avaí sofre virada para o Goiás, perde invencibilidade e liderança da Série B Leão da Ilha foi derrotado na noite desta segunda-feira no Centro-oeste; Avaí saiu na frente mas sofreu a virada em intervalo de dez... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 09h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h46 ) twitter

O Avaí conheceu sua primeira derrota na Série B na noite desta segunda-feira. Jogando diante do Goiás na Serrinha, o Leão da Ilha chegou a sair na frente com gol marcado por JP. Em um intervalo com menos de dez minutos de partida, o Goiás chegou a virada com gols de Pedrinho e Lucas Lovat. No segundo tempo o lateral-esquerdo Mário Sérgio ainda foi expulso, o que dificultou a busca pelo empate.

Não perca os detalhes dessa partida emocionante!

