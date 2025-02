Avaí tem a melhor defesa entre os 60 clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro Retrospecto defensivo do Avaí é o melhor entre todos os clubes das três principais divisões do futebol brasileiro ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h06 ) twitter

Um gol sofrido em oito jogos. A defesa do Avaí tem o melhor retrospecto entre os 60 clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e vem se consolidando como um sistema defensivo que além de não sofrer gols, também não propicia aos adversários chances claras durante as partidas.

Para mais detalhes sobre a impressionante defesa do Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

