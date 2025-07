Avaí tem nova baixa por suspensão para enfrentar o Athletic-MG Jonathan Costa será baixa no Avaí na partida contra o Athletic-MG na próxima rodada da Série B; Marcos Vinícius retorna ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 03h37 ) twitter

Um volta e outro sai. Se repetir a escalação de uma rodada para outra vem sendo um problema para o técnico Jair Ventura é bom ele se “acostumar”, porque na próxima rodada mais uma vez o técnico azurra vai precisar mexer na equipe do Avaí. O zagueiro Jonathan Costa recebeu o terceiro cartão amarelo no empate diante do Paysandu no último fim de semana e vai cumprir suspensão automática diante do Athletic-MG na próxima segunda-feira (14).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Avaí!

