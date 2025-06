Avaí terá retorno de dois titulares para enfrentar o CRB Zé Ricardo e João Vitor voltam ao time após cumprirem suspensão na derrota para o Coritiba, no Paraná ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h37 ) twitter

O técnico Jair Ventura terá dois retornos importantes para o duelo diante do CRB, no próximo sábado (7), às 20h30, no estádio da Ressacada. Suspensos em função do terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba, Zé Ricardo e João Vitor voltam a ficar à disposição do treinador.

