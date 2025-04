Avaí vence disputa com o Criciúma e encaminha acerto com Raylan Lateral-direito de 25 anos pertence ao Cuiabá e deve assinar contrato com o Avaí nas próximas horas ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 01h25 ) twitter

O Avaí encaminhou a contratação do lateral-direito Raylan, do Cuiabá. O jogador de 25 anos também esteve na mira do Criciúma, mas optou por defender a equipe de Florianópolis.

