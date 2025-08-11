Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Avaí vence o Cuiabá com gols no primeiro tempo e mostra força mesmo com atraso de salário

Avaí contou com os gols de João Vitor e Marcos Vinícius para vencer o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo, na Ressacada

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Avaí está firma na briga pelo G-4 e mostrou superioridade para vencer o rival Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (10), na Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.