Avaí vence o Cuiabá com gols no primeiro tempo e mostra força mesmo com atraso de salário Avaí contou com os gols de João Vitor e Marcos Vinícius para vencer o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo, na Ressacada ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 06h57 )

O Avaí está firma na briga pelo G-4 e mostrou superioridade para vencer o rival Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (10), na Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!

