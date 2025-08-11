Avaí vence o Cuiabá com gols no primeiro tempo e mostra força mesmo com atraso de salário
Avaí contou com os gols de João Vitor e Marcos Vinícius para vencer o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo, na Ressacada
O Avaí está firma na briga pelo G-4 e mostrou superioridade para vencer o rival Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (10), na Ressacada, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande jogo!
